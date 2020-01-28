В Голливуде сексуальные сцены будут снимать по-новому

В Голливуде приняли новые правила съемок сексуальных сцен, которые призваны предотвратить неподобающее поведение и домогательства на съемочной площадке. Об этом заявили Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA), передает издание "Вести" со ссылкой на The Independent.

Согласно новым правилам, на съемках теперь должны регулярно присутствовать координаторы по интимным сценам, которые будут обсуждать с актерами, что те согласны сделать перед камерой.

В соответствии с правилами, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии, – заявил глава SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Основатель Ассоциации профессионалов по интимным сценам Аманда Блюменталь считает, что новые правила четко описывают обязанности координаторов, и при этом остаются достаточно гибкими, чтобы меняться в зависимости от ситуации.

Ранее британский профсоюз актеров Equity на фоне секс-скандала в Голливуде разработал новые правила для съемок постельных сцен. Профсоюз призвал к отказу от использования языка и от обмена слюной во время поцелуев, если только режиссер и оба актера сразу не заявят о своем согласии на это.

Также предполагается, что актеры не должны касаться друг друга гениталиями, во время кинопроб и прослушиваний не должно быть не оговоренных заранее ситуаций, подразумевающих обнажения тела, а на площадке должен присутствовать специальный "режиссер по интимным сценам".