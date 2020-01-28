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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Большинство шотландцев - за отделение от Британии

Категория: Новости / Политика

Большинство шотландцев - за отделение от Британии

Большинство жителей Шотландии поддерживают независимость региона от Соединенного Королевства в связи с выходом Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным последнего социологического опроса, независимость Шотландии от Британии поддерживают 51% жителей. Впервые с 2015 года отделение от Соединенного Королевства поддержало большинство шотландцев.

 

Напомним, что Совет Евросоюза утвердил в письменном виде соглашение о Brexit. Процесс ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС был окончательно завершен со стороны Брюсселя. Соглашение о Brexit вступит в силу после выхода Британии из ЕС в пятницу, 31 января 2020 года, в полночь по киевскому времени.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительство региона в январе вынесет на рассмотрение парламента вопрос о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Стерджен отметила, что голосование состоится, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.

Кроме того, 14 января Джонсон отправил Стерджен официальное письмо, в котором отказал Шотландии в проведении референдума о независимости.

 



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