В Нацбанке назвали ключевые риски для украинской экономики

В Нацбанке ключевым риском для экономического роста считают отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает "Экономическая правда".

Сохраняются риски для макрофинансовой стабильности прежде всего вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством,

- подчеркнул он.

По его словам, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Смелый добавил, что актуальны также другие риски:

- дальнейшего охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли;

- эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

- сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

- увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата;

- уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Напомним, что заключение новой программы с МВФ НБУ ожидает в течение ближайших нескольких месяцев. Для этого ВР необходимо принять ряд законов, которые являются предварительными условиями для сотрудничества с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения ПриватБанка прежним владельцам.