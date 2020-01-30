В Украине открыли первое каннабис-кафе

Во Львове открыли первое в Украине каннабис-кафе «Львівські Коноплі». Все блюда и напитки в заведение и содержат коноплю.

Владельцы кафе утверждают, что хотят вернуть традиционно присутствовавший в быту украинцев продукт и сломать стереотипы относительно конопли, передает НВ.

Мы решили подарить маленький Амстердам нашему прекрасному городу. Меню заведения имеет уникальную рецептуру. У нас блюда очень интересные по вкусу. Они не имеют аналогов,

— говорится на странице заведения в Facebook

Стоит отметить, что каждая позиция в меню содержит коноплю, легализованную в Украине.

В ассортименте заведения блюда, приготовленные с добавлением вытяжек, семян или масла конопли: сыр, выпечка, десерты, шоколад, хумус, овощные блюда. Из напитков посетителям предлагают крафтовое пиво, вино, наливки, комбучу с экстрактом конопли, кофе, чай и конопляное молоко.

Продукцию можно попробовать на месте либо взять с собой. Также в кафе размещена витрина, где можно приобрести косметику из конопли.