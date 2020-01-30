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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Украине открыли первое каннабис-кафе

Категория: Новости / История и общество

В Украине открыли первое каннабис-кафе

Во Львове открыли первое в Украине каннабис-кафе «Львівські Коноплі». Все блюда и напитки в заведение и содержат коноплю.

Владельцы кафе утверждают, что хотят вернуть традиционно присутствовавший в быту украинцев продукт и сломать стереотипы относительно конопли, передает НВ.

 

Мы решили подарить маленький Амстердам нашему прекрасному городу. Меню заведения имеет уникальную рецептуру. У нас блюда очень интересные по вкусу. Они не имеют аналогов,
— говорится на странице заведения в Facebook.

Стоит отметить, что каждая позиция в меню содержит коноплю, легализованную в Украине.

В Украине открыли первое каннабис-кафе

В Украине открыли первое каннабис-кафе

В ассортименте заведения блюда, приготовленные с добавлением вытяжек, семян или масла конопли: сыр, выпечка, десерты, шоколад, хумус, овощные блюда. Из напитков посетителям предлагают крафтовое пиво, вино, наливки, комбучу с экстрактом конопли, кофе, чай и конопляное молоко.

В Украине открыли первое каннабис-кафе

Продукцию можно попробовать на месте либо взять с собой. Также в кафе размещена витрина, где можно приобрести косметику из конопли.

В Украине открыли первое каннабис-кафе



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