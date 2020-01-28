Коронавирус зафиксирован в 18 странах за пределами Китая, - ВОЗ

Заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.
По его словам, всего за пределами Китая было зафиксировано 98 случая заболевания коронавирусом 2019nCoV.
Отметим, что 30 января ВОЗ официально признал вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей.
Также, ВОЗ расширила список международных лабораторий для проверки на коронавирус - с двух до одиннадцати. Средний срок ответа при подтверждении коронавируса теперь составляет 2-3 дня.
По состоянию на 30 января количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.