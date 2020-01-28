Белый дом не планирует сокращать военную помощь Украине – СМИ

Белый дом намерен оставить без изменений размер выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник, передает «Слово и Дело».

В бюджетном предложении администрации президента на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере 250 млн долларов, выделяемых по линии Министерства обороны, и 115 млн долларов через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

За прошлый финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов и более чем 85% этой помощи были заключены соответствующие контракты.