Крушение танкера в Одессе: капитан порта обязал собственника убрать судно до 31 марта

Убрать танкер-бункеровщик «Делфи» с одесского пляжа до 31 марта предписал сегодня судовладельцу капитан порта Кирилл Цупко. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в областной госадминистрации, которое было посвящено ситуации с затонувшим судном, сообщает «Думская».

На совещании присутствовало больше 30 чиновников разных госорганов, но ни собственник, ни его представитель не явились, хотя они еще 28 января должны были озвучить сроки эвакуации «Делфи».

Киррил Цюпко рассказал, что судовладельцу необходимо чуть больше времени для разработки проекта подъема судна, поскольку в Украине есть только одно КБ, занимающееся такими проектными работами. Предполагается, что график будет готов концу следующей недели, а убрать «Делфи» должны до 31 марта.

Свой проект намерена разработать и Администрация морских портов Украины. И.о. начальника Одесского филиала АМПУ Денис Карпов сообщил, что его предприятие подключится, если собственник танкера не выполнит предписание капитана порта. По его словам, операция по перемещению судна силами АМПУ продлится 40-45 дней. Если поднять бункеровщик не удастся, то его будут резать на месте. Это займет от 100 до 120 дней — в зависимости от погоды. Основную проблему представляет разрезка подводной части, так как для этого нет специалистов и оборудования.

По мнению же депутата Одесского горсовета, председателя городской комиссии по ЖКХ и ЧС Александра Иваницкого, танкер «Делфи» может остаться возле одесского пляжа Дельфин не только в течение лета, но и до следующей зимы. Об этом сообщает «Таймер».