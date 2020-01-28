Визовые переговоры Украины с Британией могут начаться через год, - посол

Визовые переговоры Украины с Британией могут начаться через год. Об этом заявила британский посол Мелинда Симмонс в эфире "Сниданка с 1+1".

Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые, и другие с украинским правительством. Но это будет позже,

— пояснила она.

Симмонс пояснила, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ о безвизе для британцев, так как международные соглашения будут оставаться в силе, но во внутреннем плане Британия больше не будет членом Евросоюза после Brexit.

Вопрос безвиза — это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ — это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась,

— отметила она.

Симмонс добавила, что визовый режим для украинцев продолжится.

То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу, — резюмировала она. — резюмировала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на год ввел безвизовый режим для граждан Великобритании. Безвиз будет действовать с 31 января 2020 года по 30 января 2021-го.