Визовые переговоры Украины с Британией могут начаться через год, - посол

Визовые переговоры Украины с Британией могут начаться через год. Об этом заявила британский посол Мелинда Симмонс в эфире "Сниданка с 1+1".
Симмонс пояснила, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ о безвизе для британцев, так как международные соглашения будут оставаться в силе, но во внутреннем плане Британия больше не будет членом Евросоюза после Brexit.
Симмонс добавила, что визовый режим для украинцев продолжится.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на год ввел безвизовый режим для граждан Великобритании. Безвиз будет действовать с 31 января 2020 года по 30 января 2021-го.