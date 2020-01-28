Facebook будет удалять записи с фейками и теориями заговора о коронавирусе

Соцсеть Facebook начнет удалять контент с ложными утверждениями или теориями заговора о распространении китайского коронавируса, которые ведущие мировые организации и местные органы в сфере здравоохранения сочтут способными нанести вред тем, кто им верит. Об этом говорится в сообщении компании, передает издание Вести.ua.

Отмечается, что глобальная сеть независимых проверщиков фактов продолжает свою работу, просматривая контент и разоблачая ложные утверждения, распространяющиеся в отношении коронавируса. Когда они оценивают информацию как ложную, ее распространение в Facebook и Instagram ограничивается, при этом людям, которые уже поделились или пытаются поделиться этим контентом, отправляются предупреждения, что информация проверена и является ложной.

Расширение политики удаления контента будет касаться, в частности, ложной информации о методах излечения и профилактики заболевания при заражении коронавирусом, например о том, что для этого помогает питье отбеливающего средства.

Соцсеть также будет блокировать или ограничивать хэштеги, используемые для распространения дезинформации в Instagram, и сейчас проводит проверку уже размещенного контента, чтобы выявить и удалить как можно больше ложной информации.

Facebook также отмечает, что ее платформы уже используются для помощи людям в получении точной информацию о ситуации с коронавирусом, в том числе от глобальных и региональных организаций здравоохранения, с которыми компания "тесно сотрудничает".

Например, мы поможем людям получать актуальную информацию от партнеров посредством сообщений в верхней части новостной ленты на Facebook на основе указаний от ВОЗ. Когда люди ищут связанную с вирусом информацию в Facebook или нажимают на связанный хэштег в Instagram, мы будем показывать всплывающее окно с достоверной информацией, - говорится в сообщении. - говорится в сообщении.

Также компания разрешила соответствующим организациям бесплатную рекламу на Facebook и Instagram для проведения просветительских кампаний по ситуации с коронавирусом в пострадавших регионах.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На сегодня число умерших от него превысило 200 человек.