Зеленский и Помпео обсудили Донбасс и инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве. По итогам встречи они дали совместную пресс-конференцию, сообщает Корреспондент.net.
В частности, Зеленский заявил, что Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Он отметил, что США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета Украины.
Зеленский также считает, что США должны быть более активно вовлечены в урегулирования ситуации на Донбассе.
Также Президент призывает США инвестировать в Украину.
В ходе встречи шла речь и о торговле. В частности, Зеленский заявил, что Киев рассчитывает, что США смогут убрать торговые ограничения.
Украина рассчитывает на участие американских компаний в разработке участков черноморского шельфа, добавил Зеленский.
Он добавил, что ситуация с импичментом Трампа не ухудшила отношения Украины и США.
Как сообщает Офис президента, на встрече Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране.