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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Зеленский и Помпео обсудили Донбасс и инвестиции

Категория: Новости / Политика

Зеленский и Помпео обсудили Донбасс и инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве. По итогам встречи они дали совместную пресс-конференцию, сообщает Корреспондент.net.

В частности, Зеленский заявил, что Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Он отметил, что США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета Украины.

Зеленский также считает, что США должны быть более активно вовлечены в урегулирования ситуации на Донбассе.

Также Президент призывает США инвестировать в Украину.

В ходе встречи шла речь и о торговле. В частности, Зеленский заявил, что Киев рассчитывает, что США смогут убрать торговые ограничения.

Рассчитываем, что США смогут убрать торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины,
- заявил он.

Украина рассчитывает на участие американских компаний в разработке участков черноморского шельфа, добавил Зеленский.

Он добавил, что ситуация с импичментом Трампа не ухудшила отношения Украины и США.

Как сообщает Офис президента, на встрече Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с США в разных направлениях.
Владимир Зеленский и Майк Помпео обсудили развитие Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.
У нас большие планы по дорог. Наш первый шаг - 25000 километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру,
- отметил президент.
Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.
Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничества Украины с МВФ.

 



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