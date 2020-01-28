В "Укравтодоре" рассказали, где будут строить автобаны в 2020 году

Госагентство автомобильных дорог в 2020 году займется строительством скоростных дорог (с ограничениями 110 и 130 км/ч) главным образом в Полтавской области.

Речь идет о реконструкции дорог с расширением их до двух полос в каждую сторону с установлением разделительной полосы, исключающей лобовые столкновения со встречным автотранспортом, сообщают Вести.ua.

В частности, такие работы в текущем году будут проводиться на трассе М-03 от Лубен до Полтавы и далее от Полтавы до Валок Харьковской области, на трассе Н-31 от Решетиловки до Днепра, а также на участках трассы М-07 между Ковелем Волынской области и границей с Польшей.

Таким образом, будет реконструирована большая часть пути из Киева в Днепр. В "Укравтодоре" прогнозируют, что в результате время в дороге между этими городами сократится более чем на два часа - доехать можно будет за четыре с половиной часа.

В планах также постройка разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков с светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения.

Кроме того, в 2020 году запланированы проектные работы по реконструкции ряда дорог, в том числе двух "узких" участков трассы М-06 между Ужгородом и Мукачево, участка трассы Н-11 между Днепром и Кривым Рогом от села Широкое до села Малософиевка, участков трассы М-06 в Ровенской области между селами Грушвица Вторая и Крылов и на юго-восточном объезде Дубно.

Кроме дорожных и проектных работ, готовится технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань, а также дороги Одесса - Николаев - Херсон.

В агентстве отмечают, что сейчас критериям скоростных дорог соответствуют лишь трассы М-06 на участке от Киева до Ровно, М-05 Киев - Одесса, М-01 на участке от Киева до Чернигова, М-29 Харьков - Новомосковск, Н-08 на участке Днепр - Запорожье, М-03 на участке Киев - Лубны и Н-01 на небольшом участке Киев - Обухов.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал строительство в 2020 году год 4 тыс. км новых дорог в стране.