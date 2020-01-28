В "Укравтодоре" рассказали, где будут строить автобаны в 2020 году

Госагентство автомобильных дорог в 2020 году займется строительством скоростных дорог (с ограничениями 110 и 130 км/ч) главным образом в Полтавской области.
Речь идет о реконструкции дорог с расширением их до двух полос в каждую сторону с установлением разделительной полосы, исключающей лобовые столкновения со встречным автотранспортом, сообщают Вести.ua.
Таким образом, будет реконструирована большая часть пути из Киева в Днепр. В "Укравтодоре" прогнозируют, что в результате время в дороге между этими городами сократится более чем на два часа - доехать можно будет за четыре с половиной часа.
В планах также постройка разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков с светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения.
Кроме дорожных и проектных работ, готовится технико-экономическое обоснование для расширения до четырех полос дороги Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань, а также дороги Одесса - Николаев - Херсон.
В агентстве отмечают, что сейчас критериям скоростных дорог соответствуют лишь трассы М-06 на участке от Киева до Ровно, М-05 Киев - Одесса, М-01 на участке от Киева до Чернигова, М-29 Харьков - Новомосковск, Н-08 на участке Днепр - Запорожье, М-03 на участке Киев - Лубны и Н-01 на небольшом участке Киев - Обухов.