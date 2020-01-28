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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Италии из-за коронавируса на полгода вводят режим чрезвычайного положения

Категория: Новости / История и общество

В Италии из-за коронавируса на полгода вводят режим чрезвычайного положения

Правительство Италии в пятницу в связи с угрозой коронавируса приняло решение ввести режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем - после выявления в стране первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом. Речь идет о двух китайских туристах: они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

 



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