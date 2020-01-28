В мониторинговой миссии ООН раскритиковали законопроект о дезинформации

В мониторинговой миссии ООН по правам человека считают, что нынешний проект закона о дезинформации министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского не соответствует международным стандартам прав человека и может подрывать свободу СМИ, а также привести к самоцензуре.

Призываем украинскую власть воздержаться от установки ненужных ограничений для работы СМИ. Мы разделяем возмущение медиа-сообщества и гражданского общества о том, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу.

Кроме того, власти следует воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента.

Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы СМИ. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность,

– резюмировали в ООН.

Напомним, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.