Лидеры ЕС призвали к новому партнерству с Британией после Brexit

Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейского парламента Давид Сассоли и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали работать над новыми отношениями Евросоюза с Великобританией после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, лидеры ЕС обнародовали совместное открытое письмо по случаю выхода Великобритании из состава Евросоюза, что произойдет в 31 января в полночь.
При этом они отметили, что глубоко сожалеют о решении Великобритании о выходе из ЕС.
В то же время авторы призывают смотреть в будущее и устанавливать новое партнерство на долгую перспективу.
При этом они напомнили об условиях ЕС по налаживанию нового сотрудничества: свободное передвижение людей, капиталов, товаров и услуг, равные подходы к охране окружающей среды, труда, налогообложения и государственной помощи.
Они отметили, что члены Евросоюза будут продолжать объединять усилия и строить совместное будущее.
Напомним, Совет Европы утвердил в письменном виде соглашение о Brexit. Процесс ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС был завершен со стороны Брюсселя. Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Британии из ЕС 31 января в полночь по киевскому времени.
Кроме того, ранее премьер Британии Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Евросоюза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.