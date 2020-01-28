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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Лидеры ЕС призвали к новому партнерству с Британией после Brexit

Категория: Новости / Политика

Лидеры ЕС призвали к новому партнерству с Британией после Brexit

Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейского парламента Давид Сассоли и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали работать над новыми отношениями Евросоюза с Великобританией после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, лидеры ЕС обнародовали совместное открытое письмо по случаю выхода Великобритании из состава Евросоюза, что произойдет в 31 января в полночь.

Для нас, глав трех основных институтов ЕС, как и для многих людей, этот день неизбежно будет отмечен размышлениями и смешанными эмоциями,
- заявили лидеры Евросоюза.

При этом они отметили, что глубоко сожалеют о решении Великобритании о выходе из ЕС.

Эти эмоции свидетельствуют о привязанность, которую мы испытываем к Соединенному Королевству, чувство, ыходящее за пределы принадлежности к нашему союзу. Мы всегда глубоко сожалели о решении Соединенного Королевства покинуть союз, но мы также всегда полностью его уважали. Соглашение, которого мы достигли, справедливо для обеих сторон и гарантирует, что для миллионов граждан ЕС и Великобритании, как и ранее, будет обеспечена защита их прав там, где они решили жить,
- говорится в письме.

В то же время авторы призывают смотреть в будущее и устанавливать новое партнерство на долгую перспективу.

Вместе наши три института сделают все, что в их силах, чтобы это партнерство стало успешным,
- подчеркнули Мишель, Сассоли и фон дер Ляйен.

При этом они напомнили об условиях ЕС по налаживанию нового сотрудничества: свободное передвижение людей, капиталов, товаров и услуг, равные подходы к охране окружающей среды, труда, налогообложения и государственной помощи.

Они отметили, что члены Евросоюза будут продолжать объединять усилия и строить совместное будущее.

Напомним, Совет Европы утвердил в письменном виде соглашение о Brexit. Процесс ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС был завершен со стороны Брюсселя. Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Британии из ЕС 31 января в полночь по киевскому времени.

Кроме того, ранее премьер Британии Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Евросоюза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

 



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