Новые тарифы на тепло для одесситов: двухставочные и со следующей осени

Несмотря на то, что тариф был отдан на рассмотрение еще в прошлом году, он набрал силу только 29 января 2020 года, сообщает «Думская» .

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила новые тарифы, которые будут действовать для абонентов КП «Теплоснабжения города Одессы».

Платить за тепло одесситам придется несколько меньше, чем ожидалось.

Так, тариф для населения составит 1473,04 грн. за Гкалл (по предварительным расчетам было 1628,86 грн. за Гкалл.), бюджетники заплатят 1506,52 грн. за Гкалл (планировалось 1719,4 грн. за Гкалл), а представители религиозных организаций – 1482,64 грн. за Гкалл (планировалось 1714,82 грн. за Гкалл).

При этом платить по новым цифрам придется с октября 2020 года — начиная со следующего отопительного сезона.

Новый тариф будет двухставочным, то есть горожане будут платить за тепло круглый год, и зимой, и летом, только в отопительный сезон — полную сумму, а в другое время — примерно четверть.