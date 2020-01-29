Microsoft разрешит удалить Paint и WordPad 

В новом обновлении Windows 10 стандартные программы Paint и WordPad станут необязательными и их можно будет удалить с компьютера.

Как сообщает издание Windows Latest, Microsoft впервые в истории операционных систем Windows разрешит удалять эти программы, передает УНИАН.

Paint и WordPad, как и ранее, будут доступны в ОС при установке. Но теперь пользователи получат право отключить оба приложения и удалить их следы из операционной системы.

Соответствующая опция появится в обновлении Windows 10 20H1, которое также известно как обновление 2004. Ожидается, что обновление 2004 будет доступно для загрузки в апреле или мае.

Издание уточняет, что размер Microsoft Paint составляет 6,68 мегабайта, файлы текстового редактора WordPad занимают 6,25 мегабайт дискового хранилища.

Paint является одной из старейших программ Microsoft, первая версия графического редактора появилась в ОС Windows 1.0 в 1985 году.

WordPad - упрощенный текстовый редактор, который входит в комплект операционной системы Microsoft, начиная с Windows 95.

Ранее сообщалось, что Microsoft планирует использовать инсталлятор Office 365 для принудительного переключения пользователей Chrome на поисковую систему Bing.