Неизвестные хакеры взломали базу данных ООН, получив доступ к десяткам серверов, расположенных в офисах ООН в Вене и Женеве, а также в штабе верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщает enovosty.com со ссылкой на издание The New Humanitarian.

На этих серверах, в частности, находились личные данные сотрудников ООН. Как заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, в результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к компонентам внутренней инфраструктуры. Он оценил нанесенный ущерб как «серьезный». По его словам, точный характер и объемы инцидента не удается определить, поэтому руководство офисов в Женеве и Вене приняло решение не разглашать информацию о хакерской атаке.

Сотрудников организации не информировали об атаке, за исключением технического персонала. Остальным порекомендовали сменить пароли, не поставив в известность, что злоумышленники могли получить доступ к их личным данным. Компоненты внутренней инфраструктуры, к которым могли получить доступ хакеры, включают в себя, в частности, системы управления паролями, контроля и защиты от интернет-атак.

Высокопоставленный сотрудник технического отдела ООН, имя которого не называется, сообщил, что хакеры скачали более 400 гигабайт данных. Он уточнил, что именно данные пользователей являются основной уязвимостью сети и, получив однажды привилегированный доступ, «можно делать все, что угодно».