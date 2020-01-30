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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Британцы покинули Европарламент под волынку (видео)

Категория: Новости

Британцы покинули Европарламент под волынку (видео)

Британская делегация депутатов покинула 31 января Европейский парламент перед Brexit, передает Euronews. Члены делегации вышли из здания с волынкой, чемоданами и зонтами.

Ранее Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза 31 января. Также Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.

 


Источник: Корреспондент.net



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