Британцы покинули Европарламент под волынку (видео)

Британская делегация депутатов покинула 31 января Европейский парламент перед Brexit, передает Euronews. Члены делегации вышли из здания с волынкой, чемоданами и зонтами.

Ранее Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза 31 января. Также Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.