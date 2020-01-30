Украинцы стали третьими по количеству беженцев в США

В финансовом 2019 году украинцы оказались на третьем месте среди беженцев в США, после граждан Конго и Мьянмы. Об этом пишет The Washington Post.

Количество беженцев из Украины в США в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года (финансовый год в США, - ред.) составило 4451, то есть 15% от общего числа попросивших убежища. В 2016 году украинцы составляли 3% всех беженцев.

Отмечается, что Украина не регистрируется в оценках ООН по глобальному кризису беженцев, а к изменениям демографического состава мигрантов могла привести политика администрации президента США Дональда Трампа, который выступал за запрет на въезд в Соединенные Штаты ряду стран, где большинство населения - мусульмане.

Также сообщается, что в 2019 году с просьбой о политическом убежище в США украинцев прибыло в восемь раз больше, чем сирийцев, в четыре раза больше, чем афганцев и в 12 раз больше, чем суданцев.

"Это беспрецедентно и демонстрирует отход от исторического направления программы на основе потребностей и угроз. Стратегия администрации не открывает доступ для наиболее уязвимых категорий беженцев", - сказал вице-президент Международного комитета беженцев США Незенин Эш.

По данным американского ведомства, большинство украинцев, прибывающих в США со статусом политических беженцев, не убегают от войны, а используют возможности предоставляемые законодательством США для репрессированных категорий граждан в бывшем Советском Союзе.

Отмечается, что большинство украинских беженцев - баптисты, пятидесятники и евангелисты.