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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Дубилет: Законопроект об электронных трудовых книжках готов и будет принят Радой в феврале

Категория: Новости

Дубилет: Законопроект об электронных трудовых книжках готов и будет принят Радой в феврале

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о готовности и передаче в парламент законопроекта об электронных трудовых книжках. Об этом министр сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

 В правительстве разработали законопроект об электронных трудовых книжках. Сейчас законопроект уже ждет в Верховной Раде", - заявил Дубилет.

Он выразил надежду, что законопроект в течение февраля будет проголосован в Раде, и сразу на следующий день после его публикации украинцы смогут использовать электронные трудовые книжки.

Как сообщалось, 9 октября правительство запустило в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Согласно решению правительства и в случае одобрения законопроекта в Верховной Раде электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников – ФЛП. Решение правительства также упростит поиск работы и оформление на работу.

Источник: 112.ua


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