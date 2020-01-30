"Реал" – "Атлетико": Сегодня состоится матч чемпионата Испании

"Реал" – "Атлетико". Команда Зидана сыграет с одним из своих самых принципиальных соперников. Онлайн-трансляция матча "Реал" – "Атлетико" начнется на 112.ua в 16:30, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 2".

1 февраля, 17:00

Мадрид, "Сантьяго Барнабеу"

Чемпионат Испании, 22 тур

"Реал" – "Атлетико"

"Реал" – лидер чемпионата Испании и опережает вторую "Барселону" на 3 очка. Поэтому, сегодня им важно не выиграть и сохранить преимущество. "Атлетико" идет на пятом месте, но разница между третьим и девятым местами составляет всего 7 очков, поэтому подопечным Симеоне достаточно выдать удачную серию, чтобы вернуться на призовые места.

"Реал" выиграл четыре матча подряд после победы по пенальти в матче за Суперкубок Испании с "Атлетико" чуть менее месяца назад. А не проигрывали "сливочные" уже 20 поединков, что не может не впечатлять. У "Атлетико" дела обстоят хуже – после красивой победы над "Барсой" в полуфинале Суперкубка они проиграли четыре следующих поединка и не пропустили лишь в последнем поединке против "Леганеса".

Личные встречи:

Мадридское дерби состоится уже в 205 раз. Исторически преимущество на стороне королевского клуба - 103 победы против 53-х у "Атлетико". В нынешнем сезоне команды сыграли в товарищеском матче 7:3, после чего не забили друг другу не в матче чемпионата, ни в основное время поединка за Суперкубок