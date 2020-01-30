АНОНС Слова № 04 1383 ВИДЕО

Что еще сегодня так тревожит всех без исключения жителей планеты, как ни китайский коронавирус. Казалось бы, по-прежнему, столько проблем, разногласий в политике, но все они как-то отходят на второй план перед реальной угрозой жизни.

На данный момент от вируса погибли 132 человека.

По состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафиксирован в 15 странах мира, кроме Китая. Сообщается также, что в мире уже зарегистрировано 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

В Минздраве Украины отчитались, что приняли меры с целью недопущения распространения вируса в нашей стране. Однако, как считает, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, на сегодняшний день – при нашем состоянии медицины и эпидемиологиченской службы, это просто слова. Диагностировать китайский коронавирус в Украине на существующей диагностической базе нет возможности! По коронавирусу нужно отправлять образцы в европейскую лабораторию и только через 3 недели будут результаты. Кроме того, В Украине нет ни одной лаборатории повышенного уровня опасности.

Нет и необходимых средств для расшифровки генома вируса. Нет даже электронного микроскопа, который бы позволил оперативно поставить диагноз. Причем, лаборатории в Европе и России сами изготовили НЕОБХОДИМЫЕ праймеры за неделю. У нас нет специалистов и ресурса. По лечению тоже масса вопросов… В общем, гражданам Украины остается только молиться, чтобы вирус обошел нас стороной.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Грета как PR оружие».

21 января Грета Тунберг выступила на Форуме в Давосе и заявила собравшимся бизнесменам и политическим лидерам, что они не делают достаточно для борьбы с изменением климата, призвав их воспринимать это как «настоящий кризис». Как так выходит, что взрослые люди из серьезных организаций не отправляют не вполне здорового ребенка на лечение, а затем в школу, а предоставляют ему все новые и новые возможности для пропаганды произносимого им очевидного безумия?

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Главная проблема с Гретой Тунберг вызвана тем, что популяризируемая через ее выступления идеология, открыто нацелена на прекращение экономического роста – главного инструмента, создавшего нынешнюю человеческую цивилизацию. Как известно от использования ископаемого топлива человечество получает 85% потребляемой им первичной энергии. Немедленный и полный отказ от него, навязываемый гретинистами, означал бы планетарный экономический коллапс невиданных масштабов, сопровождаемый непредсказуемыми демографическими и политическими катаклизмами, сравнимого по своим разрушительным последствиям с мировой войной. Именно поэтому «проект Грета» можно относить к разновидности психосферного оружия, призванного погрузить человечество в состояние изменённого сознания. Речь идет о PR технологиях, меняющих угол зрения. Навязывание того или иного «угла зрения» позволяет внедрить соответствующие правила игры.

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Так что же это за игры? Кому нужно такое оружие? Кто затевает войну и кто будет в ней победителем? Об этом читайте в колонке редактора!

Никита Додон «Как общественные бюджеты портят активистов».

Очередную уличенную в коррупции служащую крупного ранга выявили оперативники СБУ в Одесской ОГА уже в этом году. Новость – из разряда «статистики», а не сенсаций. Зато в этом деле высветилась примета нашего времени. И что же это за примета?

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Хищения бюджетных средств осуществляли через коммунальное предприятие облсовета при участии… деятелей из ряда общественных организаций и благотворительных фондов. О других схожих случаях периодически сообщают СМИ. Такие факты удручают: смычка нечестных «коррупционеров» и некоторых «общественников» – не исключение из правил, а современная разновидность «схем». Её растущее применение обусловлено неоднозначными недавними изменениями в Украине процесса планирования бюджетов. В него требуют вовлекать теперь контролеров нового типа – «общественных активистов», апробируя разные приемы «гражданской» активности.

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О том, как сработались коррупционеры и общественные активисты в нашей стране и что с этим делать – читайте в материале Никиты Додона.

Дмитрий Волошенков. «Пушки Одессы: чугунные свидетели баталий прошлого».

В этом номере мы продолжаем материал нашего постоянного автора Дмитрия Волошенкова об истории одесских пушек. Крымская война, бомбардировка Одессы англо-французскими войсками и наш спасительный ракушечник, в котором застревали ядра…Какое хозяйственное применение нашли этим ядрам впоследствии предприимчивые одесситы? Подробнее об этом – в материале Дмитрия Волошенкова.

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В конце своего материала автор делает интересный вывод о том, что даже у самых древних орудий более завидная судьба, чем у современных средств поражения: ракетно-ядерных, биологических и химических. Заканчивая свою службу, современное оружие превращается в сложную проблему, связанную с его утилизацией. В отличии от литых орудий прошлого, оно не имеет ни эстетической красоты, не практической пользы. Пушки же, напротив, стали самым распространенным символом и легендарным напоминанием о былых сражениях.

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Ну а нам остается только напомнить, что все те материалы, о которых мы только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».