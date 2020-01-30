Подтверждена подлинность полотна Ван Гога

Его еще называли "странным портретом", и в авторстве великого мэтра постимпрессионизма сомневались многие специалисты.

В итоге полотно, хранившееся в Национальном музее искусств норвежского Осло, отправили на экспертизу в Амстердам, где работают лучшие специалисты по творчеству Ван Го га .

Они-то и вынесли свой вердикт.

Искусствовед Май Бритт Гуленг из норвежского Национального музея искусств не скрывает радости: "Мы сами в конце концов начали сомневаться в его подлинности. Сейчас сомнения ушли, поскольку исследователи творчества нам сказали, что это Ван Гог Ван Гога".

Эксперты сумели доказать, используя последние достижения научной мысли, дату создания "странного" портрета, установив, что именно об этом полотне упоминает Винсент Ван Гог в письме к брату Тео.

Затем они изучили стиль, состав пигментов и грунтовки холста и иные детали.

Ведущий исследователь творчества Ван Гога Луис ван Тилборг сообщает подробности: "Много лет ходило предположение. что это не Ван Гог. И этот тезис поддерживали, поскольку настроение автопортрета очень отличается от работ, написанных на юге Франции, в Сан-Реми-де-Прованс, в ту эпоху. Мы изучили все, что только поддается изучению, вновь рассмотрев весь провенанс полотна. Это позволило пролить свет на многие дополнительные детали".