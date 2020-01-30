На Львовской обновили коллектор и начали укладку асфальта

Как рассказал пресс-секретарь «Инфоксводоканала» Сергей Чабан, на Львовской уже закончили замену коллектора, из-за проблем с которым на улице регулярно появлялись ямы. На это понадобилось около двух месяцев. Новый коллектор должен прослужить минимум 50 лет. Рабочие уже начали укладывать асфальт.

«Проведение работ усложнялось значительным диаметром коллектора, а также шестиметровой глубиной прокладки. В связи с этим, были использованы современные технологии перекладки. Работы велись на Люстдорфской дороге и улице Львовской методом санации — через раскопку внутрь старого коллектора бестраншейным методом проложено 950 метров нового полиэтиленового трубопровода», — заявил Чабан.

«Инфоксводоканал» полностью заменил участки коллектора, которые пострадали от коррозии. У труб был разрешен свод.

На время работ жителям ул. Львовской не отключали воду — точечные раскопки позволили это сделать. На данном участке было затруднено движение транспорта. Например, автобусы маршрута №185 отказались от проезда по ул. Львовской, оставив только один вариант своего маршрута — по ул. Костанди.