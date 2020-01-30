«Не научился отвечать»: Брагарь объяснил свой совет о продаже собаки

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Брагарь отметил, что он является “новым лицом в политике”.

“Здравствуйте, мне очень жаль, что мои высказывания на “112 канале” по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни”, – пояснил он.

Нардеп также извинился перед теми, кого его слова обидели.

“Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий – очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается”, – резюмировал он.

Напомним, что на вопрос Любви Павловны с Аджамки (Кировоградская область), как платить за коммунальные услуги, если у нее пенсия 2 тысячи гривен, Брагарь предложил ей продать собаку.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество. […] Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.