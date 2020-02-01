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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

Категория: Новости / История и общество


В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

 

 

31 января в Одесском туристическом центре на Гоголя, 14 совместно с ДепКом продакшн презентовали  Контент-Клуб. Одесский Контент-Клуб (ОКК) объединит тех, кто создает интересные события, популяризирующие Одессу, с теми, кто хочет об этих событиях рассказать.

Где взять хорошие новости? Рядом, на улицах города и в его окрестностях.

Зачем они нужны? Чтобы туристы и горожане замечали подлинную жизнь Одессы.

Что это дает? Трафик. Медиа - трафик и туристический трафик.

В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

 

В программе первой встречи ОКК состоялся клубный интерактив из «трех блюд» и десерт:

  1. Фотовыставка «Одесса. Куяльник. Воды Дуная» (фотомастер Александр Вельможко);
  2. Куяльник: волшебные виды и целебные соли (Ирина Кравченко, доктор биологических наук с изобретением «Твой карманный Куяльник»);
  3. Дороги вина и вкуса: эксклюзивные гастромаршруты (доктор Саверио Савио; Елена Мотузенко – эксперты проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине»; Александр Рыбалко, консультант программы USAID по туристическому бизнесу; Денис Торхов, координатор проектов малого и среднего бизнеса ЕБРР в Украине; Валерий Мельник, основатель винзавода Asconi)

 В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

 

В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

 

В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

 

В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

Модераторы:

Иван Липтуга (президент Национальной туристической организации Украины),

Алла Гудзенко (руководитель «ДепКом Продакшн»)

Десерт: презентация локальных вин и продуктов от участников ассоциации «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии»

                                              

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В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию
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