 В Одессе знают, что хорошие новости улучшают экологию

31 января в Одесском туристическом центре на Гоголя, 14 совместно с ДепКом продакшн презентовали Контент-Клуб. Одесский Контент-Клуб (ОКК) объединит тех, кто создает интересные события, популяризирующие Одессу, с теми, кто хочет об этих событиях рассказать.

Где взять хорошие новости? Рядом, на улицах города и в его окрестностях.

Зачем они нужны? Чтобы туристы и горожане замечали подлинную жизнь Одессы.

Что это дает? Трафик. Медиа - трафик и туристический трафик.

В программе первой встречи ОКК состоялся клубный интерактив из «трех блюд» и десерт:

Фотовыставка «Одесса. Куяльник. Воды Дуная» (фотомастер Александр Вельможко); Куяльник: волшебные виды и целебные соли (Ирина Кравченко, доктор биологических наук с изобретением «Твой карманный Куяльник»); Дороги вина и вкуса: эксклюзивные гастромаршруты (доктор Саверио Савио; Елена Мотузенко – эксперты проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине»; Александр Рыбалко, консультант программы USAID по туристическому бизнесу; Денис Торхов, координатор проектов малого и среднего бизнеса ЕБРР в Украине; Валерий Мельник, основатель винзавода Asconi)

Модераторы:

Иван Липтуга (президент Национальной туристической организации Украины),

Алла Гудзенко (руководитель «ДепКом Продакшн»)

Десерт: презентация локальных вин и продуктов от участников ассоциации «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии»