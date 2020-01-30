Нацбанк оштрафовал банк мужа главы Минфина

Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн.



Как сообщает пресс-служба НБУ, штраф наложен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежаще изучение клиентов и их представителей и анализ их финансовых операций. По данным НБУ, на 1.12.2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Данил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой. Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того среди держателей акций Олексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузымкив (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%).

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