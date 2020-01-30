 
Информация к новости
  • Просмотров: 98
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Виннице напали на "голубых" (видео)

Категория: Новости / Происшествия

В Виннице напали на "голубых" (видео)

 

Полиция начала расследование по факту противоправных действий в отношении организаторов тренинга о толерантном освещении тематики ЛГБТ для журналистов в Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

В субботу, 1 февраля, три человека зашли в помещение гостиницы "Подолье", где проводился тренинг для журналистов, и совершили противоправные действия в отношении его организаторов, помешали проведению указанного мероприятия.

Полиция Винницкой области начала досудебное расследование по признакам ст. 171 (препятствование законной журналистской деятельности) и ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

За совершение этих правонарушений законодательством предусмотрена ответственность - до 4-х лет лишения свободы.

Окончательная правовая квалификация действий подозреваемых будет дана после изучения имеющихся видеозаписей противоправных действий, допросов свидетелей происшествия и проведения ряда других следственных действий



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать