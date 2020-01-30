В Виннице напали на "голубых" (видео)

Полиция начала расследование по факту противоправных действий в отношении организаторов тренинга о толерантном освещении тематики ЛГБТ для журналистов в Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

В субботу, 1 февраля, три человека зашли в помещение гостиницы "Подолье", где проводился тренинг для журналистов, и совершили противоправные действия в отношении его организаторов, помешали проведению указанного мероприятия.

Полиция Винницкой области начала досудебное расследование по признакам ст. 171 (препятствование законной журналистской деятельности) и ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

За совершение этих правонарушений законодательством предусмотрена ответственность - до 4-х лет лишения свободы.

Окончательная правовая квалификация действий подозреваемых будет дана после изучения имеющихся видеозаписей противоправных действий, допросов свидетелей происшествия и проведения ряда других следственных действий