Зыбкие надежды. У Зеленского надеются, что новый пакет договоренностей позволит провести местные выборы в ОРДЛО уже в октябре

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на интервью Ермака в эфире "KRYM – критическое мышление".

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ИФ) в конце октября", - сказал он.

Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием. "Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал", - указал он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

Напомним, Зеленский предложил Раде провести децентрализацию без особого статуса ОРДЛО. Документ предусматривает создание общин и введение института префектов.

источник 112

Однако, телеграмм канал "Легитимный" не разделяет заявленного оптимизма: #Слухи

"Наши источники сообщают, что в этом году не будет никаких выборов на Донбассе. Эта информация известна всем. Выборы сейчас физически не успеют подготовить, потому что нерешенных вопросов по «донбасскому кейсу» 99.8%. Источник дополняет, что весь процесс тормозится ещё из-за того, что стороны не хотят идти на компромисс". Будем и дальше следить за развитием событий