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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Сурок Тимка предсказал раннюю весну (фото, видео)

Категория: Новости

Сурок Тимка предсказал раннюю весну (фото, видео)

Харьковский сурок Тимка III проснулся от зимней спячки и предсказал, что весна настанет в течение шести недель, передает "Укрифнорм". Свой прогноз "прорицатель" сделал на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина.

"Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит в течение шести недель, до 15 марта", - отметила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

 

Также уже традиционно Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему - в этом году организаторы Дня сурка предложили подопечному университетских биологов определить, будет ли следующая зима снежной. Несколько раз сурка запускали на столик с соответствующими надписями, но "вердикт" был один и тот же - и следующая зима будет бесснежной.

Напомним,что в прошлом году Тимка предсказывал позднюю весну. Ранее он  также точно предсказал приход весны, и даже то, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим.

Как сообщалось, в Киеве в декабре зафиксировали девять температурных рекордов.

Источник: 112.ua


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