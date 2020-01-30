Сурок Тимка предсказал раннюю весну (фото, видео)

Харьковский сурок Тимка III проснулся от зимней спячки и предсказал, что весна настанет в течение шести недель, передает "Укрифнорм". Свой прогноз "прорицатель" сделал на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина.

"Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит в течение шести недель, до 15 марта", - отметила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Также уже традиционно Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему - в этом году организаторы Дня сурка предложили подопечному университетских биологов определить, будет ли следующая зима снежной. Несколько раз сурка запускали на столик с соответствующими надписями, но "вердикт" был один и тот же - и следующая зима будет бесснежной.

Напомним,что в прошлом году Тимка предсказывал позднюю весну. Ранее он также точно предсказал приход весны, и даже то, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим.

Как сообщалось, в Киеве в декабре зафиксировали девять температурных рекордов.