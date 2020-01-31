Редкий инвестор долетит до Давоса... Д.Джангиров и И.Юшко ВИДЕО

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Игорь Юшко. 645-й выпуск программы «Работа над ошибками».

Один из комментариев в сети:

Хороший спокойный разговор достойный того Давоса, который был задуман изначально. Весьма мудрое замечание о целесообразности развития образования. Образование является необходимым компонентом совершенствования структуры общества, которое выражается в накоплении компетенций. Чем больше компетенций накоплено в обществе, тем сложнее (совершеннее) структура этого общества. Тем богаче это общество. Чем выше уровень образования в обществе, тем более быстрое накопление компетенций в нем.

В Украине власть предержащие пытаются изгнать русский язык, как инструмент коммуникации. Но, с русским языком будут изгнаны и все компетенции, накопленные на русском языке. Эти компетенции (или новые) уже есть в Украине на украинском или (например) на английском языках? С грустью смотрю я на этих двух "мамонтов", говорящих на русском.