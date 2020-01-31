Почему США отказываются добывать газ и нефть в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил «большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти». Он подчеркнул, что Киев ожидает увидеть крупные американские компании в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа.

Примечательно, что слова Зеленского прозвучали на следующий день после того, как в компании «Укргазодобыча» объявили об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны. Эту ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он считает, что даже такое «заманчивое» предложение от Киева вряд ли будет «услышано» американскими компаниями:

«Основная проблема - это объемы запасов газа. На шельфе Черного моря действительно есть месторождения, но вопрос в рентабельности их разработки. То есть, смотря какие условия Украина готова дать американским компаниям. Если это политически мотивированное предложение, то тогда Киев может задарма все отдать. Да, американские компании могут согласиться, но они захотят получить максимальные налоговые льготы».

Однако, по его словам, если Киев предоставит компаниям такие льготы, то Украина фактически ничего не будет зарабатывать. Эксперт подчеркнул, что шельфовые месторождения довольно дорогие из-за сложности разведывательных работ и дальнейшей эксплуатации, поэтому сегодня почти никто в мире не занимается разработками новых шельфовых месторождений, в том числе США.

источник НА Харьков