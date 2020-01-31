Белый дом блокирует публикацию писем о решении Трампа задержать помощь Украине

Белый дом блокирует обнародование оригинала переписки сотрудников президентской администрации относительно задержки военной помощи Украине летом 2019 года. Об этом сообщается на сайте Центра общественной добропорядочности США.

В декабре 2019 года Министерство юстиции США опубликовало на требование Центра письма американских чиновников, которые касались задержки военной помощи, но они были сильно отредактированы. Значительная часть информации была раскрашена черным цветом.

По словам юриста Белого дома Хизер Уолш, переписка "показывает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Трампа относительно принятия решений", поэтому она является привилегированной.

Однако в организации утверждают, что письма не могут быть привилегированными, потому что информация в них касается действий Трампа, которые были признаны незаконными, и настаивают на публикации оригинальных писем.

Напомним, в конце июня Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривалось выделение военной помощи Украине в размере 300 млн долларов.

Трамп задержал военную помощь Украине в день июльского телефонного разговора с Зеленским. Во время телефонного диалога Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Вuгіѕmа. Данный звонок вызвал бурную реакцию у СМИ и общества, а 24 сентября прошлого года по его причине Конгресс начал процедуру импичмента американского лидера.