В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине в понедельник, 3 февраля, существенно ухудшится, ожидается сильный ветер до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (Госчс).

По данным украинских синоптиков, сегодня в Киевской области возможны порывы ветра 15-18 м/с. В связи с сильным ветром в Украине был объявлен желтый уровень опасности. Ранее сообщалось, 3 февраля, почти по всей территории Украины будут дожди.

На севере страны будет ясная погода. Днем +5...+7 градусов. В центральных областях, на востоке и западе Украины температура воздуха прогреется до +5...+8 градусов. В Закарпатской области будет мокрый снег, днем +7...+9. В южных областях и в Крыму также ожидаются дожди. Днем до +12 градусов тепла.