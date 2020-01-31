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Сегодня, 10:00

В Украине объявили штормовое предупреждение

Категория: Новости

В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине в понедельник, 3 февраля, существенно ухудшится, ожидается сильный ветер до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (Госчс).
По данным украинских синоптиков, сегодня в Киевской области возможны порывы ветра 15-18 м/с. В связи с сильным ветром в Украине был объявлен желтый уровень опасности. Ранее сообщалось, 3 февраля, почти по всей территории Украины будут дожди.
На севере страны будет ясная погода. Днем +5...+7 градусов. В центральных областях, на востоке и западе Украины температура воздуха прогреется до +5...+8 градусов. В Закарпатской области будет мокрый снег, днем +7...+9. В южных областях и в Крыму также ожидаются дожди. Днем до +12 градусов тепла.


Источник: 112



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