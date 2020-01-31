У Эрдогана рассказали о приоритетах его визита в Украину

Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией одним из приоритетов будет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

Об этом заявил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш».



«Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один»,

«Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении»,

- подчеркнул он.Вместе с этим, председатель группы дружбы Турции и Украины добавил, что важным приоритетом визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев также является решение политических вопросов.- уточнил Тюркеш.Напомним, ранее мы писали о том, что в связи с визитом Эрдогана в Киеве сегодня ограничат движение транспорта. Представители Управления государственной Украины рекомендуют жителям и гостям столицы сегодня по возможности воспользоваться общественным транспортом.