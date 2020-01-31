В Одессе из-за пожара погибла семья из трех человек

Три человека погибли в ночь на понедельник, 3 февраля, в результате пожара в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по ул. Марсельской, 7 на жилмассиве Котовского. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 4:23. На месте пожарные установили, что загорелось некое домашнее имущество в одной из комнат 4-комнатной квартиры.

Локализовали возгорание в 4:48, а ликвидировали в 4:52. Огнем повреждены мебель и домашняя утварь на площади 15 кв. м. К тушению привлекалось 16 человек личного состава ГСЧС и 5 единиц техники.

Как сообщает, в свою очередь Главное управление полиции в Одесской области, на месте обнаружены тела 60-летней хозяйки квартиры, ее 32-летнего сына и его 31-летней сожительницы. По предварительным выводам специалистов, люди отравились продуктами горения, а причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

Начато расследование по ч.2 ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу для точного выяснения причины смерти.