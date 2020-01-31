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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Автомобиль снес светофор в Малиновском районе Одессы

Категория: Новости / Происшествия

Автомобиль снес светофор в Малиновском районе Одессы

Авария произошла на пересечении улиц Маршала Малиновского и ул. Корнюшина в ночь на понедельник. По предварительной информации водитель не справился с управлением, и автомобиль выскочил на тротуар, снеся светофор и дорожные знаки. В результате аварии кузов машины получил значительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщает пресс-служба КУ «СМЭП» светофор на данном перекрестке не работает. Коммунальщики просят всех участников дорожного движения быть внимательными на данном участке дороги.


Источник: ГРАД



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