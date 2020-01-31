Одесская фотохудожница вдохновилась «ревущими двадцатыми»

Украинский фотограф, сценарист и продюсер Лиза Коваль родилась в Одессе. Профессионально заниматься фотографией начала в 15 лет. Быстро приобрела известность в Украине благодаря участию в творческих проектах и коммерческих съёмках. С 2010 года снимает в основном ню. Её чёрно–белые работы в этом жанре стали частью индивидуального художественного почерка.

Сегодня Лиза больше занята в кинопроизводстве, выступает сценаристом и продюсером рекламных роликов и художественных фильмов. Её короткометражные фильмы были показаны на кинофестивалях в Украине, Франции, Турции и Эстонии. На вернисаже была показана новая Лизина короткометражка «Театр».

Лиза признаётся, что сама подбирает моделей (преимущественно это люди искусства) и придумывает для них образы. Не считая себя «хорошим портретистом», она вдохновляется эпохой «Великого Гэтсби», видя свой эстетический идеал во временах столетней давности.