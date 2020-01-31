В Слуге народа анонсировали съезд партии

Третий этап съезда партии Слуга народа пройдет 15 числа в Парковом комплексе в Киеве. Об этом сегодня сообщил глава партии Александр Корниенко, общаясь с журналистами.
По его словам, на съезде будут обсуждаться изменения в устав партии и шаги по стратегии на местных выборах.
Также Корниенко анонсировал "большой системный сбор" местных депутатов и глав громад, которые были избраны от СН на выборах в конце декабря. По его словам, депутатов будут обучать в течение дня, глав громад - в течение двух дней. Будут обсуждаться вопросы, актуальные для ОТГ: как выполнять свои предвыборные обещания, развивать громады, строить дороги, делать освещение, правильно использовать бюджеты громад.