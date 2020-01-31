В Кремле приглашают Эрдогана в аннексированный Крым

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту Турции Реджепу Эрдогану в Крым "остается в силе".

Уточняется, что таким образом спикер Владимира Путина отреагировал на выраженную Эрдоганом обеспокоенность по поводу положения крымских татар в аннексированном Крыму.



“Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение. Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника”,

– сказал Песков.Напомним, что официальная Анкара за последнее время неоднократно заявляла о своей позиции по поводу непризнания незаконной аннексии украинского полуострова Крым Российской Федерацией.