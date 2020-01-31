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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В центре Москвы нашли мертвой украинку

Категория: Новости / Происшествия

В центре Москвы нашли мертвой украинку

Тело 27-летней гражданки Украины нашли в квартире в центре Москвы, которую арендует кореец. Об этом сообщило агентство Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, тело нашли 2 февраля в квартире на Проточном переулке. 44-летний кореец рассказал, что встретился с девушкой в ночном клубе и привел к себе. Всю ночь они пили спиртное, после чего девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром он обнаружил ее тело в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь.
Тело доставили в морг для установления причины смерти. Известно, что мужчина занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.


Источник: Корреспондент



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