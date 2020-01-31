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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Леди Гага впервые появилась на публике с новым бойфрендом

Категория: Новости

Леди Гага впервые появилась на публике с новым бойфрендом

Американскую Леди Гагу запечатлели в компании нового парня. Знаменитость встречается с предпринимателем и инвестором Майклом Полански.
33-летняя артистка и ее новый возлюбленный были в числе зрителей Суперкубка, который прошел 2 февраля в Майами. Стадион они покидали вместе, причем шли в обнимку. А очевидцы рассказали, что во время игры Леди Гага и ее новый кавалер целовались на трибуне стадиона у всех на глазах.
Полански окончил Гарвард. В настоящее время руководит институтом онкологической иммунологии, который создал сооснователь Фейсбук Шон Паркер. В субботу Полански поддержал свою возлюбленную на шоу AT&T TV Super Saturday Night в Майами. Он сидел вместе с матерью певицы Синтией Джерманоттой.

Он очень умный и серьезный парень, который всегда был сдержанным,
 - утверждает источник из окружения мужчины.
По их словам, артистка и предприниматель познакомились на дне рождении Паркера в декабре прошлого года. После папарацци засняла Гагу, целующуюся с неизвестным парнем, однако теперь понятно, что это был Майкл.
После выхода фильма-мюзикла "Звезда родилась", в котором главные роли сыграли его режиссер Брэдли Купер и Леди Гага, в СМИ появилась информация, что актеры картины закрутили роман. На певицу обрушилась критика пользователей сети. Они были возмущены тем, что Гага разбила семью Купера и Ирины Шейк, которые воспитывают двухлетнюю дочь Лею. Однако сами Брэдли и Леди ситуацию не комментировали.


Источник: КП в Украине



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