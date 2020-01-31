Леди Гага впервые появилась на публике с новым бойфрендом

Американскую Леди Гагу запечатлели в компании нового парня. Знаменитость встречается с предпринимателем и инвестором Майклом Полански.

33-летняя артистка и ее новый возлюбленный были в числе зрителей Суперкубка, который прошел 2 февраля в Майами. Стадион они покидали вместе, причем шли в обнимку. А очевидцы рассказали, что во время игры Леди Гага и ее новый кавалер целовались на трибуне стадиона у всех на глазах.

Полански окончил Гарвард. В настоящее время руководит институтом онкологической иммунологии, который создал сооснователь Фейсбук Шон Паркер. В субботу Полански поддержал свою возлюбленную на шоу AT&T TV Super Saturday Night в Майами. Он сидел вместе с матерью певицы Синтией Джерманоттой.



Он очень умный и серьезный парень, который всегда был сдержанным,

- утверждает источник из окружения мужчины.По их словам, артистка и предприниматель познакомились на дне рождении Паркера в декабре прошлого года. После папарацци засняла Гагу, целующуюся с неизвестным парнем, однако теперь понятно, что это был Майкл.После выхода фильма-мюзикла "Звезда родилась", в котором главные роли сыграли его режиссер Брэдли Купер и Леди Гага, в СМИ появилась информация, что актеры картины закрутили роман. На певицу обрушилась критика пользователей сети. Они были возмущены тем, что Гага разбила семью Купера и Ирины Шейк, которые воспитывают двухлетнюю дочь Лею. Однако сами Брэдли и Леди ситуацию не комментировали.