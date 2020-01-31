В школы Одессы питание будут поставлять "проверенные" фирмы-монополисты

В двух районах Одессы уже подписали договора по услугам организации питания детей в учебных заведениях почти на год. Тендеры на сумму более 40 миллионов гривен выиграли "фирмы-монополисты". Об этом сообщает сайт госзакупок Prozorro.

В Суворовском районе заключили договор почти на 16 миллионов гривен с компанией "Бит-Юг А", учредителями которой являются Александр Шаталов и Ольга Костюкович. Кроме того, Ольга Костюкович была соучредительницей фирмы "Бит-Юг" вместе с Игорем Левинзоном, который основал компанию "Фабрика вкуса".

Еще одним победителем, но в двух других лотах на 5 миллионов 659 тысяч гривен, стала компания "Фабрика вкуса", директором которой является Игорь Левинзон. Несколько раз от услуг фирмы отказывалась Еврейская больница, но она также является одной из самых "популярных" у госструктур.

Всего на питание школьника 1-4 класса будут тратить 10 гривен, ученика льготной категории - 13 гривен, а детей в лагере будут кормить на 27 гривен.

В Приморском районе потратят более 19 миллионов на питание, Два лота на 11 миллионов выиграла тендер компания "Бит-Юг А", еще один лот на 4 миллиона - компания "СТ Центр", также 2 лота почти на 3 млн грн - фирма "Ольга", и на 165 тысяч гривен - "Фабрика вкуса".