Часть украинского законодательства переведут на английский

Некоторые законы Украины официально переведут на английский язык. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что нардепы будут работать над официальным переводом вместе с Министерством иностранных дел.



"Для того, чтобы открыть наш мир законодательства для тех людей и инвесторов, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английском языке и соответственно аутентификацию от МИД... Мы обсудили это с главой ВРУ",

- отметил первый вице-спикер Рады.Напомним, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который откладывает окончательный переход на электронный документооборот в парламенте до 1 сентября 2020 года. Законом предлагается с 4 февраля до 1 сентября 2020 года сделать переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.