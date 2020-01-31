Киевский полицейский приехал за взяткой аж во Львов

Во Львове правоохранители задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Национальной полиции в Киевской области при получении неправомерной выгоды.



"Столичный полицейский получил 10 тысяч гривен взятки за содействие в изготовлении водительского удостоверения без прохождения курсов и сдачи экзаменов. Первую часть суммы в размере 4 тысяч гривен инспектору перевели на карточку. Во время получения второй части «вознаграждения» — 6 тысяч гривен — полицейский был задержан",

— сообщает территориальное управление Государственного бюро расследования (Львов).В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.