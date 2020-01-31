В Украине выросли продажи новых легковых автомобилей

В январе текущего года украинцы купили на 35% больше новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации автопроизводителей «Укравтопром».



«Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга»,

«Третью позицию в рейтинге сохранил Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 штук. Чешская Skoda, год назад замыкавшая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место»,

– говорится в сообщении.По информации ассоциации, лидер января прошлого года – Renault– несмотря на рост продаж на 31%, опустился на второе место с результатом 1055 авто.– сообщает Укравтопром.Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто. Также в топ-10 продаж января вошли Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Mercedes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot – 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).По итогам января самым востребованным автомобилем на рынке новых легковых машин стал кроссовер Toyota RAV4 – 513 продаж. Всего в течение 2019 года в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей. В целом рынок новых автомобилей за год вырос на 8%.