Джонни Депп опубликовал доказательства вины экс-супруги

Слушание по скандальному разводу голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжается. Бывшие супруги обвиняют друг друга в домашнем насилии, требуя друг от друга материальной компенсации. Более того, Эмбер Херд даже рисовала на себе синяки, пытаясь выдать это за побои Деппа.
Каждый раз звезды приводят новые доказательства в суде и обвиняют друг друга. Но на этот раз звезда "Пиратов Карибского моря" предоставил реальные доказательства – аудиозапись их с Эмбер Херд разговора. Запись была сделана в 2015 году. Тогда Джонни Депп и Эмбер Херд пытались поговорить о проблемах брака, но обсуждение переросло в огромную ссору.
Дальше диалог продолжается и Эмбер отвечает возлюбленному:
Отметим, что актриса не знала о существовании записи у экс-супруга, поэтому пока ничего не успела прокомментировать. Адвокат актера уже заявил, что эти доказательства свидетельствуют о том, что Эмбер Херд могла все это время притворяться жертвой домашнего насилия.