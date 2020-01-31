Сотрудники Одесского СИЗО руками двух заключенных убили третьего

Теруправление Госбюро расследований в Николаеве расследует возможное злоупотребление служебным положением сотрудниками Одесского следственного изолятора, приведшее к смерти заключенного. Об этом ГБР сообщает в понедельник, 3 февраля. По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двое заключенных были незаконно допущены в камеру, где содержался другой заключенный, и нанесли ему телесные повреждения. Далее сотрудники изолятора незаконно переместили потерпевшего в карцер, где тот умер.

Одним из сотрудников, допустивших злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи ГБР задокументировали вымогательство и получение им 2 тыс. долларов взятки от заключенного за досрочное освобождение и непомещение в карцер. На время расследования дела мужчина неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Кроме того, расследуя другое дело, ГБР предварительно установила, что этот же начальник отдела причастен к организации нарушений условий ареста заключенного, которому незаконно разрешили свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.

Проводится комплекс первоочередных следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и лица других причастных к преступлению. Расследование ведется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает тюремный срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Процессуальное руководство расследованием ведет прокуратура Одесской области.