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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Большую яму на Говорова, куда упал автомобиль, не закрыли: там текут другие трубы

Категория: Новости

Большую яму на Говорова, куда упал автомобиль, не закрыли: там текут другие трубы

На пересечении Говорова и Черняховского не закрыли яму, хотя недавно туда упал автомобиль. Оказалось, что там текут не только тепловые, а еще и другие сети. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила и.о. директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова. На выходных там заменили 26 метров теплотрассы, но обнаружилась течь.
Как сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сейчас на месте будут работать подразделения "Инфоксводоканала", которые уже сегодня начнут работы по замене. Закрыть раскоп обещают в ближайшие дни.



Источник: УСИ



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