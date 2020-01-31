Труханов попросил Гончарука не продавать Одесскую ТЭЦ

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что заручился поддержкой правительства для решения наиболее важных проблем местной громады.

Такое заявление он сделал на аппаратном совещании в мэрии 3 февраля. Он отметил, что встречался накануне с премьер-министром Алексеем Гончаруком и обсудил с ним четыре актуальных в Одессе вопроса. Так, городские власти просят Кабмин или передать местную ТЭЦ в коммунальную собственность, или хотя бы снять её с приватизации, так как продажа данного объекта, имеющего важнейшее для города значение, да ещё и с колоссальными долгами, может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями.

«Премьер-министр понимает суть ситуации и готов в этом плане пойти навстречу Одессе»,

— заверил Труханов.

Обсудил он с главой правительства и вопрос приведения в порядок дамбы Хаджибеевского лимана, не имеющей в настоящее время ни хозяина, ни даже статуса (непонятно, дорога это или гидротехническое сооружение), а также проблему введения в эксплуатацию глубоководного выпуска в Одессе. На данный объект, по словам мэра, были потрачены огромные средства, однако его до сих пор нет. Во всех этих вопросах, как подчёркивает Труханов, правительство готово городу помогать. Кроме того, на встрече с премьером обсуждалось расширение границ Одессы, чему препятствует создание рядом объединённых территориальных громад.



«Для нас это крайне пагубно, так как плотность населения у нас — самая высокая среди крупных городов Украины»,

— посетовал градоначальник.